Американский полицейский подал в суд на Трампа Напарница погибшего при штурме Капитолия полицейского подала в суд на Трампа

Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Дональд Трамп

Сандра Гарца, напарница полицейского Брайана Сикника, офицера полиции, который погиб во время беспорядков в январе 2021 года в Капитолии, подала в суд на экс-президента Дональда Трампа и еще двоих участников протеста Джулиана Хатера и Джорджа Таниоса, сообщает The Hill. Женщина считает, что они несут «прямую и косвенную ответственность».

Все, что произошло 6 января, включая действия, предпринятые подсудимыми Трампом, Хатером и Таниосом, сыграло значительную роль в состоянии здоровья и привело к смерти офицера Сикника на следующий день, — говорится в сообщении.

Хатер признал себя виновным в сентябре в нападении на трех полицейских, включая Сикника, с применением химического спрея во время беспорядков в Капитолии. Таниос, передавший химический спрей Хатеру, в июле заключил сделку о признании вины в нападениях 6 января.

Согласно материалам дела, Сикник перенес два инсульта и умер естественной смертью. В иске же Гарца требует возмещения ущерба в размере $30 млн от Трампа и двух участников беспорядков, а также настаивает на версии неестественной смерти.

Гарца также обвинила Трампа и двух участников беспорядков в участии в заговоре с целью заблокировать официальное подтверждение выборов 2020 года, нападении или пособничестве и подстрекательстве к нападению, а также в беспорядках или подстрекательстве к беспорядкам.

Ранее Конгресс США рекомендовал возбудить четыре уголовных дела против Трампа. В частности, спецкомитет считает, что экс-глава США причастен к подстрекательству или содействию мятежу. Отмечается, что рекомендации конгресса не носят обязывающего характера.