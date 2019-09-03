В штате Алабама, США, 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
По данным Fox17, трагедия произошла 2 сентября. По словам шерифа округа Лаймстоун, убийца сам вызвал полицию и медиков. До прибытия врачей три человека скончались. Ещё двоих в крайне тяжёлом состоянии доставили на вертолёте в больницу, передаёт «
В полиции мальчик рассказал, что собственноручно застрелил членов семьи. Сейчас он сотрудничает с правоохранительными органами, полицейские ищут выброшенный им пистолет.
Как писал News.ru, глава аппарата вице-президента США Марк Шорт сообщил, что генеральный прокурор США Уильям Барр подготовил законопроект по смертной казни за массовые убийства.