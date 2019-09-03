https://static.news.ru/photo/7c6f8342-ce53-11e9-bb5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В штате Алабама, США, 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

По данным Fox17, трагедия произошла 2 сентября. По словам шерифа округа Лаймстоун, убийца сам вызвал полицию и медиков. До прибытия врачей три человека скончались. Ещё двоих в крайне тяжёлом состоянии доставили на вертолёте в больницу, передаёт « Политика Сегодня ». Несмотря на оказанную медпомощь, они тоже умерли.

В полиции мальчик рассказал, что собственноручно застрелил членов семьи. Сейчас он сотрудничает с правоохранительными органами, полицейские ищут выброшенный им пистолет.

Как писал News.ru, глава аппарата вице-президента США Марк Шорт сообщил, что генеральный прокурор США Уильям Барр подготовил законопроект по смертной казни за массовые убийства.