https://static.news.ru/photo/cb0f64b4-2654-11ea-8429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Osawatomie Volunteer Fire Department/facebook.com

В городе Осаватоми американского штата Канзас почтальон буквально спас Рождество, вытащив посылки из пылающего фургона.

Мужчина почувствовал запах и увидел дым из транспортного средства, на котором развозил отправления. До приезда пожарных почтальону удалось извлечь из фургона все посылки, коробки и их содержимое не получили повреждений.

В местном пожарном департаменте заявили, что сотрудник почты спас наступающее Рождество, так как в машине было много подарков к празднику.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании 42-летний почтальон умер от усталости, доставляя письма и подарки к Рождеству. За неделю нагрузка возросла в два с половиной раза, и у мужчины случился сердечный приступ, после которого он скончался. У работника почты остались жена и двое детей.