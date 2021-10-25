Американский писатель сравнил США и СССР из-за пустых полок магазинов

Американский писатель Ник Адамс возмутился после того, как обнаружил в США магазин с пустыми полками. Своё негодование литератор, активно поддерживающий экс-президента Дональда Трампа, выразил в аккаунте Twitter.
Я вышел за покупками, а тут пустые полки в магазине! Мы в Советском Союзе или в Америке?! — задался вопросом Адамс.
Это не первый случай критической оценки экономической политики действующего президента США, представителя Демократической партии Джо Байдена. Так, ряд пользователей уже публиковали в социальных сетях фото пустых магазинов, сопровождая свои публикации хештегом с обвинениями в адрес главы государства.