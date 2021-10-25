16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Американский писатель сравнил США и СССР из-за пустых полок магазинов

21:22, 25 октября 2021
Американский писатель сравнил США и СССР из-за пустых полок магазинов Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Американский писатель Ник Адамс возмутился после того, как обнаружил в США магазин с пустыми полками. Своё негодование литератор, активно поддерживающий экс-президента Дональда Трампа, выразил в аккаунте Twitter.

Я вышел за покупками, а тут пустые полки в магазине! Мы в Советском Союзе или в Америке?!задался вопросом Адамс.

Это не первый случай критической оценки экономической политики действующего президента США, представителя Демократической партии Джо Байдена. Так, ряд пользователей уже публиковали в социальных сетях фото пустых магазинов, сопровождая свои публикации хештегом с обвинениями в адрес главы государства.

Ранее сам Байден не исключил риска дефолта.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео