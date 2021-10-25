Американский писатель сравнил США и СССР из-за пустых полок магазинов

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Ведущий эксперт Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, бывший главком сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в своём интервью украинскому телеканалу Hromadske рассказал о новой стратегии НАТО, рассчитанной на противостояние с Россией. В ней важную роль играют ЕС и Турция, а также вопрос касается и Украины. Главной задачей аналитик видит усиление присутствия США в Черноморском регионе.

Я хочу, чтобы Украина была членом НАТО. Хочу, чтобы Грузия была членом НАТО. Но этого никогда не произойдёт, пока у США нет стратегии для этого региона, — признался генерал. По...