Американский онлайн-словарь Dictionary.com выбрал слово года Dictionary.com назвал «женщина» словом года

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«Женщина» (woman) стало словом 2022 года по версии американского онлайн-словаря Dictionary.com. Ресурс также дал определение данному слову, которое звучит как «взрослое лицо женского пола». Число поисковых запросов с ним выросло в два раза по сравнению с показателями 2021-го.

Наш выбор слова «женщина» в качестве слова года 2022 отражает то, как пересечение пола, идентичности и языка доминирует в текущем культурном диалоге и формирует большую часть нашей работы как словаря, — сказано в сообщении.

Как отмечает словарь, поисковые запросы по слову woman на сайте Dictionary.com выросли многократно в связи с рядом вызвавших большой общественный интерес событий, в том числе эпизода, когда вопрос о значении слова woman прозвучал на национальном уровне.

По данным лингвистов, самый большой всплеск поисковых запросов по данному слову был зафиксирован в конце марта текущего года. Это произошло после того, как Кетанджи Браун Джексон стала первой в истории США афроамериканкой, занявшей место судьи в Верховном суде страны.

Ранее американская компания Google представила топ поисковых запросов 2022 года, в который попали актер Джонни Депп, браузерная игра по отгадыванию слов Wordle и Украина. Помимо этого, в списке самых частых запросов пользователей оказались голливудский актер Уилл Смит, противостояние в крикете между Индией и Англией, а также смерть британской королевы Елизаветы II.