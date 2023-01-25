Американский офицер заявил, что в США понимают близость поражения Украины Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США понимают близость поражения Украины

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США понимают близость поражения Украины. Именно этим объясняется их призыв к европейским союзникам передать Киеву больше военной техники, отметил он на YouTube-канале Judging Freedom.

Я думаю, они (американский истеблишмент. — NEWS.ru) чувствуют, что это пропащее дело. Украинцы неминуемо двигаются в сторону поражения, и они пытаются понять, как можно продлить эти страдания, как затянуть боевые действия, — пояснил полковник армии США в отставке.

Макгрегор уверен, что Белый дом старается избежать на Украине полного фиаско. США призывают союзников к решениям по поставкам Киеву военной техники, что с юридической точки зрения можно расценить как «вооруженную агрессию», уточнил полковник. По его мнению, в Германии сейчас «заинтересованы в том, чтобы прекратить это».

Ранее Дуглас Макгрегор рассказал, что ВС России перемололи в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге. Он добавил, что у Украины осталось в совокупности около 140–150 тысяч боеспособных солдат. Макгрегор оценил общие потери ВСУ в 150 тысяч человек.