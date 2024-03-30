Американский офицер ткнул США носом в неудобную правду об Украине Офицер Дэвис: высокомерие не дает США признать провал на Украине

Фото: МО Украины

Американское правительство не в состоянии принять неудобную правду о ситуации на Украине, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале. По словам офицера, причиной тому является высокомерие Вашингтона, расплачиваться за которое приходится украинцам.

Высокомерие не позволяет нам признать невысказанную правду о том, как обстоят дела на местах. Но пора уже это сделать, — сказал Дэвис.

В связи с этим он также обратил внимание на недавний визит в Киев сенатора Линдси Грэма. Республиканец, обращаясь к гражданам Украины, призывал их идти на фронт.

Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть, — констатировал Дэвис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что неспособность Конгресса США своевременно одобрить пакет военной помощи в размере $60 млрд дорого обошлась Киеву. По словам главы государства, в сложившейся обстановке ВСУ придется отступать, чтобы обезопасить линию фронта и сохранить боеприпасы. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Вашингтона у Киева не будет средств ПВО и РЭБ, ракетных комплексов Patriot, а также боеприпасов для артиллерии.