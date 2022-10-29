Американский офицер потребовал объяснить отправку войск США в Европу Американский офицер Дэвис потребовал от Белого дома объяснить отправку войск в Европу

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Армия США

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive потребовал от Белого дома объяснений, почему Соединенные Штаты и НАТО наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе. По оценкам подполковника, Вашингтон разместил 100 тысяч солдат на территории Восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.

Однако никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу: зачем это все? — пишет Дэвис.

Военный считает, что Вашингтон нагнетает страх вокруг ситуации на Украине. Он отметил, что участие США в конфликте идет вразрез с интересами американской национальной безопасности и приведет лишь к эскалации.

Издание Politico ранее сообщило, что Соединенные Штаты решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. По данным источника, на базу НАТО на территории континента их должны доставить уже в декабре, раньше, чем планировалось. Изначально размещение хотели отложить до следующей весны. Авторы публикации подчеркнули, что решение было озвучено на закрытой встрече Североатлантического альянса в Брюсселе.

Ранее обозреватель панарабского телеканала Al Mayadeen Ахмад Хадж Али высказал мнение, что размещение в Восточной Европе близ границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США «Кричащие орлы» якобы говорит о начале глобального конфликта.