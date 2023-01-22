Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной

Фото: Swedish defense ministry

Офицер армии США Джефф Ламер написал в статье для Military.com, что самая большя ошибка Вашингтона в конфликте на Украине — это поставки ЗРК Patriot. По его мнению, Киев не готов к использованию подобной сложной и высокотехнологической военной техники.

Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придется дорого заплатить, — резюмировал Ламер.

Он также подчеркнул, что даже у американских военных обучение занимает месяцы.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в НАТО не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. Он отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить. Министр также сказал, что Альянс продолжит снабжать Украину ЗРК Patriot, IRIS-T, БМП Marder и другими вооружениями, а также обучать военнослужащих ВСУ обслуживанию этой техники.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте. Она назвала это провокационным подстрекательством, которое ведет к опасной эскалации.