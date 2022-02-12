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Американский обозреватель заявил о потере США статуса мирового гегемона

09:21, 14 февраля 2022
Американский обозреватель заявил о потере США статуса мирового гегемона Род Дреер Фото: wildhunt.org
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США потеряли статус мирового гегемона из-за «бессмысленных» военных конфликтов в Ираке и Афганистане, заявил обозреватель в статье Род Дреер для журнала American Conservative. По его словам, никто не давал Вашингтону права быть единоличным арбитром в международных отношениях.

Теперь мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство и выдача желаемого за действительность не могут изменить ситуацию, считает Дреер.

Дреер также прокомментировал нынешнюю ситуацию с Украиной, отметив, что Россия защищает свои геополитические интересы на границе. По его мнению, сейчас Россия сильнее, чем была в 1990-е годы, а Америка слабее, «в основном из-за собственной глупости», и не может рисковать началом третьей мировой войны.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев заявил, что президент США Джо Байден готов пожертвовать Украиной ради того, чтобы Москва не сближалась с Пекином. Именно этим он объяснил попытки Киева уйти под покровительство Лондона. По словам Лазарева, Киев больше не нужен американцам из-за изменения внешнеполитических ориентиров, поскольку КНР остаётся главной угрозой для США, зато стал выгодным для компаний, «которые здесь зарабатывают».

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