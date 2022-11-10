Американский нейрохирург вышел из комы и заговорил о существовании рая The Sun: американский нейрохирург вышел из комы и заговорил о существовании рая

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Американский нейрохирург Эбен Александер заявил о существовании рая после того, как вышел из семидневной комы, пишет британское издание The Sun. Отмечается, что врачи в 2008 году ввели Александера в состояние искусственной комы из-за острой бактериальной инфекции. Американец сразу сообщил, что видел духовного проводника — женщину, которая привела его в идеальный мир. Лечащие врачи Александера считают, что это результат всплеска активности головного мозга, вызванной близким к смерти состоянием.

По его словам, сначала он попал в темноту, но ему не было страшно, и у него не было воспоминаний о жизни. Затем тьму пронзил белый свет в сопровождении идеальной музыки, которая сопроводила его в «Долину Врат», — сказано в публикации.

Семья врача отметила, что после пробуждения родственник стал вести себя, как «маленький Будда», он якобы заглядывал всем в глаза и говорил, что «всё хорошо».

Старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони принцесса Марта Луиза ранее приняла решение отказаться от исполнения своих официальных обязанностей члена королевской семьи ради помолвки с афроамериканцем Дуреком Верреттом, который называет себя «потомственным шаманом». Отмечается, что 51-летняя королевская особа сохранит свой титул, но не сможет им воспользоваться. Принцесса также отказалась от патронажа над несколькими благотворительными организациями.