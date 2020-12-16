Американский моряк назвал честью получение медали Ушакова

https://static.news.ru/photo/aecc484e-4048-11eb-8874-fa163e074e61_660.jpg Фото: RusEmbUSA/facebook.com

Ветеран торгового флота США Говард Пфайфер поблагодарил руководство России за награждение медалью Ушакова и назвал большой честью получение награды.

Для меня большая честь получить медаль имени Ушакова из России, и я очень благодарен за признание, — цитирует его РИА новости.

Пфайфер получил медаль за участие в арктических конвоях, которые доставляли жизненно важные грузы в СССР во время Второй мировой войны. По словам 97-летнего ветерана, он горд тем, что у него была возможность служить США и их союзникам, в том числе и России. Он отметил, что в тот период жизни стал для него «бесценным опытом».

Кроме Пфайфера, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, медалями Ушакова награждены ещё 16 американцев. Первоначально в российском посольстве в Вашингтоне предполагали вручить награды во ходе церемонии на встрече одной из ветеранских организаций 17 декабря. Однако эти планы нарушила пандемия коронавируса. Медали были отправлены адресатам по почте.

Ранее NEWS.ru писал, что в Днепропетровской области Украины произошёл скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Награду вместо заболевшего ветеран получал его дочь. Женщина стала возмущаться, заявив, что сам факт вручения такой медали является «преступлением против государства». Отцу она не стала ничего рассказывать, поскольку он, с её слов, «заядлый патриот», поддерживающий армию Украины.