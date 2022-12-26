Американский минфин откроет нам глаза В США решили пустить на помощь Украине накопленные деньги олигархов из РФ

Фото: gor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пока в Европе как бы суетливо изыскивают, куда делись двести миллиардов российских денег из трехсот, приговоренных к конфискации, в США прагматично решили пустить на помощь Украине накопленные в Америке блага наших олигархов.

Более того, Минфин США, который считают самой эффективной американской спецслужбой, весьма прагматично уже заранее включил все, непосильным олигархическим трудом заработанное, в бюджет на следующий 2023 год. В документе этот пункт обозначен, как «изъятие собственности физических лиц в пользу Украины». А значит, все должно быть скрупулезно подсчитано, описано и занесено в реестры. Видимо, уже известна и стоимость всего конфискуемого или, правильнее сказать, украинизируемого имущества. И полный его перечень.

Первый вывод из такого демарша под прикрытием защиты все более мифических демократических ценностей заключается в том, что окончательно ставится крест на иллюзиях наших денежных мешков. Многие из них полагали, что солидные счета в западных банках и работа де-факто на западную экономику обеспечат им место за общим столом с владыками мира сего. С некоронованными королями денежных потоков, нефтяных рек и алмазных берегов. Теперь не осталось надежды и на приставную табуретку. А уж точное место, указанное новоиспеченным гражданам мира, в приличном обществе и называть не рекомендуется.

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press Минфин США

Еще более печальный вывод заключается в том, что вся последняя суета наших пятиминутных олигархов по назначению оказалась позорной и тщетной. А уж какие были метания еще даже до начала СВО. И уход с руководящих позиций в своих компаниях с допуском туда американских как бы независимых директоров, и массовая скупка «золотых паспортов», и поиск у себя страховочных еврейских корней. А уж после начала военных действий суета эта приобрела характер истерических метаний, попыток вклиниться в переговорный процесс в качестве посредников. Чего стоили айфоны, подаренные Абрамовичем, обменянным и отпущенным на волю западным наемникам. Ну, что, как написал бы классик, помогли вам ваши ляхи, пардон, пиндосы?

И тут сразу оговоримся, никакого сарказма и в помине нет. Только суровая правда жизни. Как много лет назад Владимир Путин предупреждал наших нуворишей, названных отчего-то новыми русскими, что будут они по западным судам пыль глотать, так все и сбылось. Только уже и в суды идти бесполезно, поскольку вместо права в мире официально действуют правила сильных. А нынешние лишенцы ничего толком не сделали для того, чтобы сильной была именно наша страна, активно работая на чужие экономики.

Для нас же, обывателей, было бы действительно крайне интересно, а для кого-то еще и поучительно, воочию увидеть американские списки такого конфиската. Причем под такой выжимающий валик могут попасть не только классические олигархи, но и наши фонограммные певуны, предпочитающие для проживания Майями. И поздно будет в слезах каяться, что любят-то они неньку, а не эту Рашку. А все для того, чтобы объективно понять и оценить, сколько плодов манипулирования невидимой рукой рынка некоторые наши соотечественники предпочли складывать в своих заокеанских норках. Может получиться наглядный урок.

А вообще частным инвесторам из Китая или ОАЭ, или Катара приготовиться. Как говорится, лиха беда начало.