Американский миллионер признан виновным в убийстве 21-летней давности

В США суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния, признал магната в сфере недвижимости, миллионера Роберта Дарста виновным в убийстве первой степени. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Дарста признали виновным в убийстве в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман. Для вынесения решения по делу присяжным понадобилось три дня на обсуждение. Сам магнат на слушании отсутствовал: он находится на самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом.

По данным агентства, по время допроса Дарста тот путался в показаниях и в итоге сам признал, что «очень сложно поверить и принять», что он направил записку с местонахождением тела Берман, но при этом сам не убивал её.

Теперь 78-летнему миллионеру грозит пожизненное заключение. Оглашение приговора назначено на 18 октября. Его состояние оценивается в $100 млн.

В совершении нескольких убийств Дарст признался случайно во время съёмок документального сериала «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста».

Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех, — сказал он, когда отошёл в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

В результате миллионер был арестован. Его также подозревают в причастности к исчезновению своей первой супруги Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он всегда говорил о том, что не имеет ни малейшего представления, кто убил Сюзан Берман, и не знает, что произошло с его женой Кэтлин.

Ранее сообщалось, что приговорённый в США к казни расист жалуется на своих жертв.