Американский миллиардер заявил о крахе капитализма США Основатель Citadel Гриффин: американский капитализм рушится на наших глазах

Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Нью-Йоркская фондовая биржа

Основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин заявил The Financial Times, что американский капитализм рушится на глазах. Миллиардер пришел к такому выводу, комментируя меры по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB). Гриффин считает, что американским регуляторам не стоило предпринимать такие решительные действия.

Произошла потеря финансовой дисциплины из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков. Это было бы отличным уроком морального риска,- заявил бизнесмен.

Гриффин добавил, что если бы власти США не стали выручать клиентов обанкротившегося SVB, потери для вкладчиков были бы не такими существенными. По его словам, это бы повысило значение управления рисками.

Банк Кремниевой долины, занимавший 16-е место по величине активов в США, объявили банкротом 10 марта. SVB, который кредитовал технологические стартапы, стал крупнейшим разорившимся банком в США за 15 лет.

Министр финансов США Джанет Йеллен 12 марта заявила, что американские власти не будут спасать SVB. Глава казначейства отметила, что правительство США не намерено помогать инвесторам и владельцам организации так же, как во время финансового кризиса 2008 года. Йеллен также заявила, что вкладчики SVB смогут вернуть средства только с тех депозитов, которые были застрахованы. Позднее Минфин, ФРС и Федеральная корпорация по страхованию вкладов США сообщили, что все вкладчики SVB получат доступ к своим средствам с 13 марта.

Ранее о планах приобрести британскую «дочку» Silicon Valley Bank заявили в банке HSBC Holdings Plc. Подразделение SVB продадут за один фунт, как сообщил исполнительный директор HSBC Ноэль Куинн.