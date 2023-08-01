Американский конгрессмен обвинил Байдена во лжи о сыне Конгрессмен Комер: Байден публично лгал, что не знал о сделках сына Хантера

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Хантер Байден

Президент США Джо Байден умышленно вводил в заблуждение общественность, утверждая, что он не осведомлен и не причастен к коммерческим операциям своего сына Хантера, говорится в заявлении главы председателя комитета по надзору палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера, опубликованного на сайте ведомства. Он подчеркнул, что Джо Байден выступал «брендом», который Хантер использовал для монетизации по всему миру в интересах их семьи.

Показания Девона Арчера, делового партнера Хантера Байдена, подтверждают, что президент Байден сознательно вводил в заблуждение американцев, утверждая, что не знает и не участвует в деловых сделках своего сына, — заявил Комер.

Комер добавил, что когда Байден-старший занимал пост вице-президента США, он лично принимал участие в ужинах своего сына с его зарубежными деловыми партнерами более 20 раз, как очно, так и по телефону.

Комер также ссылается на показания Арчера, утверждая, что весной 2014 года, будучи вице-президентом, Джо Байден участвовал в деловом ужине с Хантером в Вашингтоне. На том ужине присутствовала российская бизнес-леди Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Кроме того, палата представителей Конгресса США занялась проверкой его зарубежных деловых связей и степени вовлеченности в них его отца. Ранее телеканал CNN сообщил, что сын американского президента заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях. Ожидается, что в рамках соглашения о признании вины Минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну американского лидера испытательный срок.