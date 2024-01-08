Американский конгресс достиг соглашения о финансировании правительства Байден: Конгресс США согласовал финансирование работы правительства на 2024 год

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США достигли соглашения по вопросу финансирования правительства страны в 2024 году, сообщил президент Джо Байден, его заявление распространила пресс-служба Белого дома. Глава государства отметил, в частности, что предусмотренный проектом финансирования бюджет отвечает всем требованиям американской администрации.

Двухпартийный проект финансирования, который согласовали лидеры в конгрессе, приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты, — указал Байден.

Также президент поблагодарил лидера демократов в верхней палате Чака Шумера и лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса. Байден отметил, что теперь «пришло время действовать» республиканцам.

По информации Reuters, общий бюджет правительства США в 2024 году составит $1,6 трлн. Из этой суммы на оборонные расходы предусмотрено $886 млрд, остальные деньги будут распределены на иные сферы.

5 января глава административно-бюджетного управления администрации американского президента Шаланда Янг сообщила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы. По ее словам, Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год.

Джо Байден 17 ноября подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины. Отмечалось, что подписание данного закона позволило избежать приостановки работы правительства, также известной как шатдаун.