Американский историк заявил о «нацистской политике» лидеров Запада Историк Зюсс: антироссийские санкции показали отношение политиков Запада к своим гражданам

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Американский историк Эрик Зюсс в статье для издания Modern Diplomacy написал о том, что санкции в отношении РФ и финансовая поддержка Украины продемонстрировали «истинное отношение» западных политиков к своим гражданам. По мнению автора, Запад просчитался и нанес вред самому себе. Такую политику глав государств Зюсс назвал «нацистской».

Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров, — написал Зюсс.

По мнению историка, страны Евросоюза, объявив санкции в отношении России, лишили себя самого дешевого источника энергетических ресурсов, в результате чего простым европейцам приходится платить в прямом смысле высокую цену за решения своих правительств.

Также Зюсс проследил динамику российского рубля в отношении основных западных валют и объявил, что «Россия победила на экономическом фронте».

Ранее глава Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Украина в короткий срок превратилась из процветающей республики в «злобный антироссийский инструмент». По его словам, такая метаморфоза произошла с соседней страной на глазах одного поколения.

Он также рассказал, каким образом можно добиться победы в конфликте с Украиной. По его словам, для этого необходимо единство власти, армии и общества.