Американский историк заявил о безумии в США после слов Лаврова Историк Хомский заявил о замалчивании в США слов Лаврова о дефиците зерна

Фото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил, что считает безумием цензуру в США, которая касается слов российских представителей, в том числе главы МИД Сергея Лаврова. Замалчивается информация о ситуации на Украине, не совпадающая с мнением Белого дома, подчеркнул он в интервью Massachusetts Peace Action.

Блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте «Аль-Джазиры» искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела, — уверен историк.

Хомский считает, что у Лаврова есть предложения, которые способны помочь в преодолении кризиса с зерном, однако американские власти не позволяют соотечественникам узнать о них.

Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров заявил: Киеву следует сменить риторику, чтобы решить проблему с зерном, необходимо сосредоточиться на дипломатии. Лавров добавил, что киевским властям надо давно уже заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами.