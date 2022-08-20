Американский историк Хомский: позиция США по России предельно ясна Американский историк Ноам Хомский: США и Запад стремятся максимально ослабить Россию

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США и страны Запада стремятся максимально ослабить Россию, заявил в интервью мексиканской газете El Universal американский историк, учёный и лингвист Ноам Хомский. По его словам, на саммите НАТО была обозначена позиция, которая заключается в ослаблении России до уровня, на котором она не сможет участвовать в боевых действиях крупного масштаба.

Позиция правительства США ясна. Об этом было четко объявлено на совещании НАТО, созванном Соединенными Штатами на авиабазе Рамштайн в Германии пару недель назад, а затем более официально подтверждено на саммите НАТО буквально на прошлой неделе. <...> Эта позиция заключена в том, чтобы сделать Россию неспособной снова предпринять боевые действия подобного масштаба, — рассказал Хомский.

Ученый добавил, что страны Запада не стремятся найти мирных способов урегулирования конфликта. Он также отметил, что Германия и Франция приняли позицию США, хотя раньше придерживались собственной политической стратегии.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад не пытается затянуть конфликт на Украине. Он призвал Россию завершить специальную военную операцию и добавил, что «США испытывают огромное уважение к россиянам», не видят в них врагов и желают им достойного будущего.