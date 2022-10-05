Американский историк Цуэссе обвинил США в подрыве «Северных потоков»

Фото: nord-stream2.com

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвали США, это произошло после ряда попыток сорвать их работу «дипломатическими» путями, заявил телеканалу Haber 7 американский историк-исследователь Эрик Цуэссе. По его словам, тем самым Вашингтон нанес удар по Европе, заставляя ее переплачивать за энергоресурсы.

Тот факт, что правительство США взорвало «Северные потоки» после многолетних более хитрых попыток саботировать их «дипломатическими» путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать, — сказал историк.

Он отметил, что Россия является естественным поставщиком газа для Европы из-за своего географического расположения. К тому же ее газ больше подходит для европейской промышленности, чем заокеанский СПГ.

По словам историка, теперь все европейские страны, кроме России, долгое время будут платить самые высокие в мире цены за энергоносители из-за разрушения газопроводов. Цуэссе добавил, что сейчас нет надежды, что Европе удастся избежать «скатывания к привычной модели колоний типа банановых республик того или иного рода».

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что на Западе не пытаются скрыть свою причастность к взрывам на «Северных потоках». По его словам, лидеры западных стран заранее сообщили о планах разрушить инфраструктуру для поставок газа, а теперь обвиняют в диверсиях Москву.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.