Американский инвестор заявил, что рубль отыграл санкционный удар

Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля несмотря на введённые против России масштабные санкции. Он отметил, что рубль отыграл весь полученный им санкционный удар. Также уровень инфляции в России оказался ниже, чем в Евросоюзе, приводит слова Таунсэнда РИА Новости.

Рубль отыграл весь полученный им санкционный удар, — сказал инвестор.

Он также подчеркнул, что сейчас уровень инфляции в России оказался ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Как сообщалось, 30 марта курс евро в ходе открытия торгов на Московской Бирже опускался ниже 91 рубля впервые с 23 февраля. Курс доллара на открытии торгов снизился на 3,17%, до 82,54 рубля, евро — на 3,59%, до 90,73 рубля.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Накануне дипломаты США и ЕС обсудили новые варианты изоляции экономики России, а также договорились призывать Китай не оказывать поддержки российской спецоперации на Украине и не пытаться помочь РФ обойти принятые в отношении неё Западом санкции.