Американский инвестор оценил новые антироссийские санкции Американский инвестор Шостак: новые антироссийские санкции США слабые и контрпродуктивные

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил о том, что новый пакет санкций в отношении РФ, который был введен США на минувшей неделе, является одним из наиболее слабых с точки зрения реального эффекта. В частности, он отметил, что новые рестрикции хотя и повлекут за собой некоторые осложнения для повседневной работы подсанкционных компаний, банковская система страны уже адаптировалась и не зависит от международного рынка финансирования. Слова Шостака приводит ТАСС.

Новый раунд американских санкций представляется одним из самых слабых и контрпродуктивных с точки зрения перспектив достижения заявленных авторами целей и их реального эффекта. <...> Российские банки, а также Россия как суверенный кредитор в целом являются кредиторами как своего внутреннего производства, так и экспорта в страны Ближнего Востока и Азии, все больше переключаясь на работу с валютами дружественных государств, — отметил инвестор.

Дальнейшее ужесточение санкционной политики в отношении РФ со стороны США Шостак видит в усилении вторичных ограничений, направленных против стран — близких соседей России.

20 июля Минфин США, власти Канады и Евросоюза ввели новые ограничения в отношении нескольких десятков российских физических, юридических и должностных лиц, деятелей культуры, а также организаций металлургического, энергетического секторов, НИИ, банков и ряда других структур. Всего США добавили в санкционные списки около 120 человек и организаций.

В черный список попали, в частности, заместители министра экономического развития РФ Илья Торосов и Алексей Херсонцев, первый замминистра финансов Леонид Горнин, заместители министра энергетики Павел Сорокин и Павел Сниккарс, первый замдиректора ФСБ Сергей Королев, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, директор АЛРОСА Павел Маринычев и глава компании ВСС Анатолий Смолин.