Американский генерал заявил, что США не позволят Украине победить Американский генерал-лейтенант в отставке Келлог заявил, что США не хотят победы Украины

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вашингтон на данный момент не заинтересован в победе Украины в конфликте, заявил генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business. Он добавил, что наступление зимы даст Вооруженным силам России преимущество, так как позволит перегруппироваться.

Я не думаю, что мы позволим [победить]. Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS, — сказал Келлог.

Генерал также отметил, что решение российского командования отвести войска России на левый берег Днепра было продуманным.

Смотрите, что сделали русские, и это очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку, Днепр, между своими войсками и украинскими. Умный тактический ход, — заявил Келлог.

Ранее сообщалось, что политики в американском конгрессе выступили за полное прекращение поддержки Украины. Отмечается, что представители Республиканской партии провели совещание по поводу дальнейшей помощи Киеву. Некоторые, по информации издания, хотят сократить финансовую составляющую поддержки и оставить лишь поставки вооружений.