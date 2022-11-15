Вашингтон на данный момент не заинтересован в победе Украины в конфликте, заявил генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business. Он добавил, что наступление зимы даст Вооруженным силам России преимущество, так как позволит перегруппироваться.
Я не думаю, что мы позволим [победить]. Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS, — сказал Келлог.
Генерал также отметил, что решение российского командования отвести войска России на левый берег Днепра было продуманным.
Смотрите, что сделали русские, и это очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку, Днепр, между своими войсками и украинскими. Умный тактический ход, — заявил Келлог.
Ранее сообщалось, что политики в американском конгрессе выступили за полное прекращение поддержки Украины. Отмечается, что представители Республиканской партии провели совещание по поводу дальнейшей помощи Киеву. Некоторые, по информации издания, хотят сократить финансовую составляющую поддержки и оставить лишь поставки вооружений.