Американский генерал рассказал о способности РФ уничтожить спутники США

https://static.news.ru/photo/e3f37cae-6980-11e9-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

РФ и Китай разработали оружие, способное нарушить работу и даже уничтожить спутники США. Об этом заявил командующий американскими Космическими силами генерал-майор Джон Реймонд. Его высказывание приводит The Washington Post.

Космос — это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море, и это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве, — сказал генерал-майор.

При этом Реймонд утверждает, что целью США является не попасть в «космический конфликт». Для этого Штатам важно не допускать негативного развития событий. В целом же космическая сфера должна быть безопасна для всех, убеждён военный.

В начале марта Реймонд в интервью изданию The New York Times заявлял о том, что в настоящее время у США вызывают опасения возможности РФ и Китая, демонстрируемые ими в космосе. В частности, Реймонд упомянул о большом количестве лазерных систем, имеющихся в распоряжении двух стран, способных уничтожить или повредить спутник с земли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил тогда, что опасения американского генерала беспочвенны, поскольку Россия мирная страна.