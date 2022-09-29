Американский генерал рассказал, как США помогали Украине с разведкой Американский генерал Хекер: США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет

Фото: Министерство обороны Украины

Глава ВВС США в Европе Джеймс Хекер заявил, что американская армия снабжала разведанными украинские силы в ходе спецоперации, передает издание DefenseNews. Он отметил, Украина получала информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых российских узлах. Также ВСУ сообщали, когда российские военные выпускали крылатые ракеты.

США предоставили Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых российских узлах. Такая разведка в режиме реального времени позволила украинцам нацеливаться на российские войска и заставлять поставки боеприпасов перемещаться дальше от линии фронта России, — указано в статье.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что коллективный Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на территории стран СНГ. По его словам, основная задача Запада — превратить любую страну в эпицентр кризиса, поэтому членам СНГ необходимо усиливать взаимную поддержку. По мнению главы России, основной причиной разжигания конфликтов в странах СНГ стал развал Советского Союза. В качестве примера он привел опыт Украины. По мнению Путина, если вовремя не остановить эскалацию конфликта в странах бывшего СССР, под ударом может оказаться весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

Во время пресс-конференции после саммита ШОС Путин заявил, что западные страны не дождутся развала России. По его словам, Запад десятилетиями культивировал идею развала СССР и исторической России. Глава государства также отметил, что с какого-то момента для достижения этой цели было решено использовать Украину. По словам президента, именно чтобы предотвратить развал России, была начата военная операция на Украине.