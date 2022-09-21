Американский генерал пообещал, что США уничтожат Черноморский флот

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Экс-главком США в Европе Бен Ходжес сообщил, что американские военные могут нанести «сокрушительный удар» по Черноморскому флоту в случае, если Москва применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Генерал отметил, что ответ США может быть не ядерным в ответ на применение ядерного оружия со стороны России, но при этом могут быть уничтожены российские военные базы в Крыму, пишет Daily Mail.

Так Ходжес прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, однако, считает он, такой исход маловероятен. Но если это все же произойдет, отметил отставной генерал, реакция со стороны США будет «быстрой и жесткой».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.