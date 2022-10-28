Американский генерал поддержал слова Путина о мировой опасности Генерал армии США в отставке Холт поддержал предупреждение Путина о мировой угрозе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт заявил, что президент России Владимир Путин был прав в своем предупреждении о том, что в мире наступает самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны. Слова американского военного приводит Newsmax. Генерал также отметил, что Вашингтону следует согласиться на переговоры с Москвой по Украине, дабы избежать эскалации.

Слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба, — сказал военный.

Он также обратил внимание на заявление Путина об открытости для дипломатии по украинскому вопросу. Холт считает, что Штатам следует пойти на переговоры, дабы избежать дальнейшей эскалации текущего конфликта.

Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров, — отметил генерал.

Президент России Владимир Путин 27 октября в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Он добавил, что это время будет самым важным, поскольку сейчас формируется будущее мировое устройство. Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире. Он назвал главной исторической задачей конструктивное и созидательное разрешение всех противоречий.