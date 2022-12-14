Американский генерал отреагировал на возможную передачу Киеву ЗРК Patriot Американский генерал Хертлинг: ВСУ потребуются месяцы, чтобы освоить ЗРК Patriot

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Бывший генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что в случае передачи Киеву ЗРК Patriot, ВСУ не смогут начать использовать их сразу же после получения. Потребуется время, чтобы научиться ими пользоваться, отметил он в Twitter.

«Экстренные новости» — Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, «одобрение» не означает, что комплексы моментально появятся на передовой, — подчеркнул генерал.

По его мнению, потребуются месяцы на то, чтобы украинские военные освоили эксплуатацию и обслуживание ЗРК Patriot.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации и еще двух представителей властей США заявила, что в Вашингтоне завершают консультации по вопросу отправки Украине ЗРК Patriot и могут объявить о соответствующих планах уже на этой неделе. Планы по поставке Украине Patriot, отмечает телекомпания, уже готовы.