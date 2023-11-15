Американский генерал оценил угрозу безопасности США со стороны России Генерал Ванхерк: США не видят прямой угрозы безопасности со стороны России

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США не усматривают прямой угрозы своей безопасности со стороны России, заявил глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхерк, также возглавляющий Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки. В ходе своего выступления на конференции газеты Politico он отметил, что Пентагон следит за действиями России по всему миру.

Они осуществляют значительную активность в воздухе и на море — больше, чем до февраля 2022 года. <...> Я не вижу прямой угрозы нашей безопасности, хотя мы занимаемся этими вопросами и следим за этим на ежедневной основе, — сказал генерал, отвечая на вопрос, может ли украинский кризис повлиять на американскую безопасность.

Он также сообщил, что Штаты не располагают информацией «о конкретных угрозах» безопасности США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией из-за Украины. При этом он подчеркнул готовность Вашингтона защищать своих союзников по НАТО, в том числе в Прибалтике.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке вынуждает Запад озаботиться интересами безопасности в целом, а не только противостоянием России на Украине. Дипломат добавил, что если регион действительно играет важную роль для национальной безопасности США, то Вашингтону давно стоило подтолкнуть стороны конфликта к переговорам.