Американский генерал объяснил, почему считает Россию великой державой

https://static.news.ru/photo/aa0471fe-3d5c-11eb-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Высокий профессионализм вооруженных сил и их способности решать поставленные задачи позволяют России сохранять статус великой державы. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

В беседе с газетой The Wall Street Journal, он подчеркнул , что российские военнослужащие «очень хороши». По его словам, ВС России способны находить нетрадиционные способы решения поставленных задач.

Они представляют собой вызов и угрозу. Их нельзя недооценивать, — сказал глава КНШ.

В частности, он высоко оценил уровень и боеготовность воздушно-космической и кибернетической составляющих армии России. По его словам, российские военные — умелые профессионалы.

Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава, — сказал генерал.

По его мнению, ввиду возможностей РФ, это не вызывает сомнений. Но в стратегическом смысле Россия, по словам Милли, является «государством, переживающим упадок», несмотря на наличие ядерного оружия. Свои слова он обусловил тем, что последствия событий 1990-х годов негативно отразились на чувстве национальной гордости россиян.

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