Американский генерал допустил размещение Киевом ракет около Крыма Американский генерал Ходжес допустил размещение украинских ракет около Крыма

Фото: МО Украины

У украинских войск «существует потенциал» для того, чтобы подойти к Крыму и разместить там ракетные системы короткой дальности, заявил в интервью RTVI бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, это может быть одной из целей нынешнего контрнаступления украинских сил.

Есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций, — добавил он.

Экс-командующего также попросили прокомментировать возможное использование Россией ядерного оружия на Украине. По мнению Ходжеса, это даст Москве «определенное преимущество в военном смысле», но вовлечет в конфликт США. В то же время он выразил уверенность в том, что США могут нанести российской армии непоправимый урон и без ядерного оружия.

Обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер в своей статье ранее написал, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, потому что столкнется с сопротивлением местных граждан. Журналист добавил, что главе государства придется провести «дерусификацию» на полуострове.