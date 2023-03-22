Американский финансист предрек банкротство еще 50 банкам США Финансист Макдональд: еще 50 банков в США могут обанкротиться, пока власти решают проблему

В ближайшее время в США могут обанкротиться еще около 50 банков, считает бывший вице-президент финансовой компании Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. В беседе с РИА Новости он заявил, что это будет происходить до тех пор, пока власти Соединенных Штатов не решат структурную проблему.

Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание, значительно превышающее депозиты в $250 тысяч, — утверждает Макдональд.

По его прогнозам, региональные банки в США рискуют потерять сотни миллиардов долларов в виде оттоков средств. Финансист считает, что эти средства достанутся крупным банкам, а позднее и казначейским организациям.

Сам Макдональд ранее руководил крупным инвестиционным банком Lehman Brothers, однако в 2008 году он обанкротился. Именно этот период принято считать за отправную точку мирового кризиса. Финансист уверен, что нынешняя ситуация имеет очень много схожих черт с событиями прошлого, с которыми он столкнулся лично.

Ранее экономисты в США заявили, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB). Отмечается, что это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также наличие большого числа незастрахованных депозитов. По данным The Wall Street Journal, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады. Эксперты при этом не уточнили, о каком объеме средств идет речь в случае потерь при таком массовом банкротстве.