Американский эксперт оценил вероятность ужесточения санкций против России

https://static.news.ru/photo/218b032c-9f4c-11eb-83e8-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: The White House/facebook.com

Дополнительные санкции против России в ближайшее время маловероятны, однако администрация президента США Джо Байдена может быстро изменить свою стратегию. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал директор рабочей группы по переговорам Центра Дэвиса по изучению России и Евразии Гарвардского университета Арвид Белл.

Эксперт заметил, что ответ России на санкции, введённые 15 апреля, уравновесил ситуацию. По его мнению, после того как Москва ответила зеркально на высылку своих дипломатов из США, ни одна из сторон больше не заинтересована в эскалации.

Следовательно, новый пакет ограничительных мер не станет препятствием к проведению переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, намеченных на лето.

Дополнительные санкции США маловероятны прямо сейчас, — подчеркнул Арвид Белл. — Но позиция администрации Байдена может быстро измениться. Это будет зависеть от того, как Белый дом будет интерпретировать российскую активность возле границ с Украиной или, например, новых данных о кибератаках на американские объекты.

Ранее NEWS.ru сообщал об ответе России на новый пакет санкций США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в скором времени из России будут высланы 10 американских дипломатов, а также будет подготовлен санкционный список из восьми официальных лиц США. Кроме того, на территории нашей страны прекратится деятельность американских фондов и НКО.