Американский экономист объявил о начале третьей мировой войны Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини заявил о начале третьей мировой на Украине

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Американский экономист Нуриэль Рубини в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что третья мировая война уже фактически началась. По его мнению, она разворачивается в настоящее время на Украине и в киберпространстве. Рубини известен тем, что предсказал мировой кризис 2008 года.

Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия. <...> Администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине, — сказал Рубини.

Он отметил, что в 1970-х годах, когда он рос в Италии, ему не приходилось переживать о глобальном конфликте между сверхдержавами или о ядерной зиме, а теперь он сталкивается с этими понятиями постоянно.

Говоря об экономике, Рубини сказал, что еврозона в настоящее время уже пребывает в рецессии, а дела Великобритании «идут еще хуже». Кроме того, экономист не исключил, что однажды китайский юань может заменить американский доллар. Это займет время, но, по словам Рубини, «китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе».

Президент России Владимир Путин ранее в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Он добавил, что это время будет самым важным, поскольку сейчас формируется будущее мировое устройство. Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире.

Комментируя слова президента, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что современные вооруженные конфликты являются продолжением начавшейся в 1914 году Первой мировой войны. Парламентарий рассказал, что происходящее в XX и XXI веках можно считать не рядом мировых войн, а одной войной с краткосрочными перемириями.