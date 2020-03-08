Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Лишь Саудовская Аравия и, возможно, некоторые российские компании смогут получать прибыль при нефти дешевле $30 за барелль. Добыча сланцевого топлива в США становится выгодной только при $45-50,
Экономист заявил, что «в остальном мире нефть значительно дороже добывать».
Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.
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