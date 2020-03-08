https://static.news.ru/photo/2e257834-623e-11ea-9730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.

Лишь Саудовская Аравия и, возможно, некоторые российские компании смогут получать прибыль при нефти дешевле $30 за барелль. Добыча сланцевого топлива в США становится выгодной только при $45-50, отметил Бейкер в комментарии РИА Новости.

Экономист заявил, что «в остальном мире нефть значительно дороже добывать».

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.