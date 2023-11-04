Американский дипломат считает, что Киев могут лишить доступа к Черному морю Дипломат Фриман: Россия может лишить Украину доступа к Черному морю

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Если конфликт продолжится, то российские военные возьмут под контроль Одессу, заявил бывший американский дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, в этом случае Украина лишится доступа к Черному морю. Такой исход событий погубит страну, которая и так несет огромные потери на поле боя, добавил эксперт.

Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, <…> что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю, — отметил Фриман.

Страны Запада совершили большую ошибку, побудив Украину к конфликту, добавил он. России удалось нарастить свой военный потенциал в результате боевых действий. Кроме того, теперь РФ знает, какая техника способна эффективно противостоять вооружению НАТО, объяснил Фриман.

Ранее бывший дипломат заявил, что Вооруженные силы Украины уже потеряли две армии и прямо сейчас теряют третью из-за безуспешных попыток прорвать оборону РФ. По его словам, Россия тем временем активно готовится к наступлению, которое начнется в ближайшее время. Киеву не стоило надеяться, что Запад будет покровительствовать ему даже в случае неудач. Перспектива потери выхода к Черному морю все ближе, заключил эксперт.