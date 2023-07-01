Американский дипломат назвал главную угрозу глобальной безопасности Дипломат Хаасс: самую большую угрозу глобальной безопасности представляют США

Фото: Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

Самую серьезную угрозу для безопасности во всем мире представляют США. Такое мнение высказал руководитель частной американской организации Совет по международным отношениям, бывший высокопоставленный дипломат Ричард Хаасс. Его слова приводит газета The New York Times.

Это мы, — сказал Хаасс, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также назвал США главным источником нестабильности в мире и отметил, что внутренние угрозы в стране превысили опасность от внешних.

Ричард Хаасс ранее являлся советником госсекретаря Колина Пауэлла в администрации президента Джорджа Буша-младшего. В декабре 2021 года дипломат раскритиковал вывод американских войск из Афганистана. Хаасс указал, что президент США Джо Байден принял решение «в духе Трампа», минимально консультируясь с кем-либо и оставляя союзников по НАТО в затруднительном положении.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Россия и Китай представляют угрозу национальной безопасности страны. Такое положение зафиксировано в стратегии, одобренной правительством республики, рассказал он. По его словам, Москва сознательно нарушает стабильность в Чехии, а Пекин «ставит под сомнение международный порядок», что несет негативные последствия для безопасности.