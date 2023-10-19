Американский чиновник ушел в отставку из-за поставок вооружений Израилю Чиновник Госдепа Пол ушел в отставку из-за военной помощи США Израилю

Фото: МО США

Чиновник Госдепартамента Джош Пол сообщил на своей странице в LinkedIn, что ушел в отставку из-за решения американских властей направить военную помощь Израилю для борьбы с ХАМАС. Он отметил, что более 11 лет проработал в бюро ведомства, которое курирует вопросы продажи оружия.

Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по <...> поставкам летального оружия Израилю <...> я достиг пределов этой договоренности, - написал Пол.

Ранее президент США Джо Байден в ходе краткой речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль 18 октября заявил, что его страна не будет бездействовать в случае угроз Израилю. Кроме того, он пообещал на этой неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю.

Байден также подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить всем необходимым систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Также американский лидер провел параллели между действиями палестинских радикалов и зверствами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена), а также холокостом.

До этого сообщалось, что Байден в ходе своего визита в Израиль собирается заверить руководство страны в готовности предоставить необходимую военную помощь во имя поддержания мира и стабильности в регионе. В Белом доме США отмечали, что решение об отмене поездки Джо Байдена в Иорданию было совместным и оно связано с неотложными задачами, касающимися событий в Палестине и Израиле.