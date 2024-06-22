Американский авианосец покинет Красное море после атак хуситов Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебазируется из Красного моря после атак хуситов

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»

Атомный авианосец Соединенных Штатов «Дуайт Эйзенхауэр», стоящий во главе флота западной коалиции в противостоянии с хуситами, покинет Красное море, сообщает телеканал NBC News. Согласно его сведениям, судно получило приказ перебазироваться в Средиземное море.

Официальные лица США, как сообщается, приказали американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр», возглавляющему ответные действия Америки на нападения хуситов, вернуться домой, — говорится в публикации.

По информации USNI News, «Дуайт Эйзенхауэр» эксплуататировался более восьми месяцев. Министр обороны США Ллойд Остин отказался продлевать срок его миссии в третий раз. Предполагается, что на замену авианосцу может прийти «Гарри Трумэн».

В начале июня представитель вооруженных сил правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщал о нападении хуситов на авианосец США и ряд кораблей в Красном море. В общей сложности было проведено шесть операций. В атаке участвовали военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники.

Также ранее пресс-служба армии движения «Ансар Аллах» сообщила о создании собственного беспилотного катера «Тоуфан-1». Он способен развивать скорость до 35 морских миль в час. Катер специализируется на поражении неподвижных и движущихся морских целей.