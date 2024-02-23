Американский аппарат Odysseus успешно приземлился на Луне

Фото: Intuitive Machines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский частный аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны, сообщили в NASA. Трансляция запуска велась на сайте организации. Аппарат коснулся лунной поверхности в 18:23 по времени США (02:23 мск). Глава NASA Билл Нельсон назвал миссию Odysseus триумфальной и поздравил компанию — разработчика Intuitive Machines, компанию SpaceX и всех, кто имел отношение к миссии, с возвращением США на поверхность Луны.

Мы можем подтвердить, что наш аппарат на Луне и мы получаем сигнал, Odysseus обрел новый дом, — заявил в ходе трансляции руководитель полета Odysseus.

15 февраля ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с группой новых американских спутников отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, сообщила компания — разработчик носителя SpaceX. Аппарат оснащен лунным лендером Odysseus, созданным компанией Intuitive Machines по контракту с NASA.

Запуск Falcon 9 был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал с миссией IM-1 14 февраля в 17:30 по восточному времени США (15 февраля в 01:30 мск). Как сообщили в NASA, на борту зонда к земному спутнику отправятся несколько научно-технических разработок космического ведомства, а также грузы частных клиентов Intuitive Machines.