Американский аналитик заметил странность во встрече Зеленского и Блинкена Экс-агент ЦРУ Джонсон: встреча Зеленского и Блинкена была постановкой для пиара

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена была постановочной, заметил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он выразил мнение, что кадры с политиками были сделаны исключительно для пиара.

Вы видите переход от одного кадра с Блинкеном к другому, где видно его плечо и камера смотрит на Зеленского, а затем идет панорамный вид, где позади идет парень с камерой. Это говорит о том, что видео редактору пришлось сидеть и монтировать все это. <…> Я имею в виду, что это все пиар и пропаганда, — объяснил Джонсон.

14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретится с Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. С ними американский политик обсудил обстановку на фронте, влияние новой помощи США на СВО, а также долгосрочные обязательства в области безопасности между странами.

Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что приезд государственного секретаря Соединенных Штатов в украинскую столицу говорит о тревоге в администрации президента Джо Байдена. По ее словам, беспокойство США связано с ситуацией на фронте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что визит Блинкена прошел на фоне нервозности в Киеве, Европе и США в связи со спецоперацией. Он добавил, что Россия не намерена отказываться от своих целей.