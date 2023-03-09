Американский аналитик назвал две причины поддержки Украины США Американский аналитик Кунстлер: США отвлекли мир от своих неудач поддержкой Украины

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США поддерживают Украину не для того, чтобы защищать демократию, а для отвлечения внимания мирового сообщества от неудач своего истеблишмента, заявил американский аналитик Джеймс Кунстлер. Он пояснил, что американская экономика находится в упадке, а все социальные институты разрушены, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание The Daily Reckoning.

США разваливаются из-за сочетания бесхозяйственности, злого умысла и халатности. Наша экономика — это шаткий каркас схем Понци. Наши институты разрушены. Правительство лжет обо всем, что оно делает. Индустрия новостей одобряет всю эту ложь. Наши школьники не могут прочитать или сложить столбик чисел, — говорится в статье.

Второй причиной, по словам аналитика, являются личные мотивы президента США Джо Байдена. Кунстлер отмечает, что следует задуматься, не является ли военная и финансовая поддержка Украины свидетельством бизнес-интересов лидера страны в Киеве. Эксперт объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский может шантажировать Байдена в связи с «таинственными семейными бизнес-операциями», которые начали производиться после революции на Майдане, организатором которой стал Вашингтон.

По мнению Кунстлера, происходящее связано с некомпетентностью действующего президента США. Он напомнил о словах экс-лидера государства Барака Обамы о том, что Байден может все испортить.

Помните, что его старый босс Барак Обама сказал о бывшем вице-президенте: «Вы никогда не сможете переоценить способность Джо все испортить». Этот человек настоящий пророк, — заключил аналитик.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее назвал позором награждение в Белом доме члена украинского националистического полка «Азов» (организация признана террористической, запрещена в России) Юлии Паевской. По его словам, власти США прекрасно осведомлены об идеологии организации.