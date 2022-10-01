Американский актер призвал власти помогать своим гражданам, а не Украине Американский актер Сорбо призвал правительство помогать гражданам США, а не Украине

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Американский актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале «Удивительные приключения Геракла», призвал власти США отвлечься от помощи Киеву и уделить внимание жертвам урагана, обрушившегося на страну. По словам актера, ряд штатов испытывают значительные сложности, при этом «огромные деньги отправляются за границу». Соответствующую запись Сорбо оставил на своей странице в Twitter.

Насколько противоречиво желание передавать деньги выжившим после урагана, а не зарубежным странам? — написал он.

Актер призвал Вашингтон прекратить финансовую поддержку Украины.

Ураган «Иан» обрушился на юго-западное побережье Флориды. Он вызвал мастабные разрушения и наводенния, без света остались более 2,5 млн человек, парализована работа аэропортов и телекоммуникаций. По предварительным данным, погибло более 20 человек. Губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана «историческим».

Ранее сообщалось, что Сенат конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования правительства страны до 16 декабря 2022 года. Этот документ предусматривает в том числе выделение дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. Эти деньи предназначены для поддержания работы правительства страны, военной помощи и иных целей.