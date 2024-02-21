Американский адвокат заявил о планах Трампа объявить о банкротстве Адвокат Конвей: Трамп может объявить о банкротстве и отсрочить выплаты суду

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп может объявить о банкротстве в скором времени, написал в Twitter (X) американский адвокат и бывший муж советника Трампа Джордж Конвей. По его словам, шансы на такой исход довольно высоки.

Конвей считает, что Трамп может пойти на соответствующий шаг, чтобы получить от суда отсрочку на выплату компенсации за ущерб, сумма которой составляет $500 млн. Ранее суд в Нью-Йорке признал виновным бывшего главу Белого дома по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.

После оглашения вердикта Трамп на своей странице в Truth Social резко высказался о решении суда. По словам политика, он стал жертвой произвола. Причиной, как считает экс-президент, послужило то, что он создал «отличную компанию» и опять баллотируется на пост главы государства. Трамп подчеркнул, что вынесший ему приговор судья является продажным.

На следующий день после суда стало известно, что Трамп начал продавать кроссовки собственной линии. Цена одной пары составляет $399, что эквивалентно сумме в 37 тысяч рублей. Политик утверждает, что давно хотел воплотить в жизнь эту идею. Кеды, которые получили название Never Surrender High-Tops, окрашены в золотой цвет, подошва выполнена в сочетании белого с красным, на них также есть американский флаг в боковой части.