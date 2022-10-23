Американский адмирал допустил скорое обострение конфликта вокруг Тайваня Адмирал ВМС США Гилдэй: существует риск эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года

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Тайвань

Американский адмирал Майк Гилдэй заявил, что эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти еще в 2022 году. По его словам, в такой ситуации американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть «готовы к бою», сообщает Defense News.

Как напоминает издание, замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре говорил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил военным быть готовыми, что к 2027 году потребуется установить военный контроль над Тайванем.

За последние 20 лет мы видели, что они [власти Китая] выполняли каждое свое обещание раньше, чем обещали его выполнить <...>. Когда мы говорим о временном интервале до 2027 года, по-моему, он должен быть до [конца] 2022-го или потенциально 2023 года, я не могу это исключить, — подчеркнул адмирал.

По его мнению, военно-морскому флоту США требуется модернизация — развитие необходимо в области дальнобойного вооружения. Также флот испытывает потребность в многоуровневой обороне с использованием новых технологий, добавил Гилдэй.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай готовится захватить Тайвань в «гораздо более короткие сроки», чем предполагалось ранее. По его словам, «статус-кво больше не является приемлемым» для китайских властей, которые полны решимости быстро добиваться воссоединения.