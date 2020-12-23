Американские ВВС выполнили «слоновью прогулку» у границ России

https://static.news.ru/photo/a6f19d42-454b-11eb-91ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: usairforce/flickr.com

Три десятка американских истребителей в сопровождении двух самолётов-заправщиков с базы Эилсон провели учения в небе над Аляской. Об этом сообщается на сайте авиабазы.

В манёврах были задействованы 18 F-35A Lightning II и 12 F-16 Fighting Falcon. Эскадрилья выполнила упражнение под названием «слоновья прогулка», когда самолёты двигаются тесным строем, необходимым для совершения боевых вылетов.

Командир 354-го авиаполка ВВС США Дэвид Скалика отметил, что учения проводились не только для проверки боеготовности самолётов и экипажей, но и для «демонстрации силы в арктическом регионе».

При этом российские ВВС неоднократно перехватывали в этом году истребители ВВС США, которые пролетали в непосредственной близости к российским границам. В Кремле не раз критиковали такие пассажи, а первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ноябре и вовсе заявил, что на такие провокации нужно реагировать жёстче, вплоть до уничтожения противника.

Как сообщал NEWS.ru, Военно-морские силы США начнут использовать новую модель поведения при контактах с военными кораблями России и Китая. В докладе Пентагона, подписанном главами корпуса морской пехоты, ВМС и сил береговой охраны, говорится, что «основанный на правилах мировой порядок снова находится под угрозой, а уровень глобальной безопасности радикально изменился с 2015 года».