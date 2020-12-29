Американские власти намерены конфисковать недвижимость Коломойского

https://static.news.ru/photo/556c834c-4b2c-11eb-b525-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коломойский Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Минюст США планирует конфисковать ещё один объект, который связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнёром Геннадием Боголюбовым.

В министерстве предполагают, что в недвижимость вложены средства, выведенные из крупнейшего на Украине Приватбанка.

Сообщники Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Лабер создали в Майами сеть организаций <...> для отмывания и инвестиций украденных средств, — говорится в сообщении.

По данным американского ведомства, они купили недвижимость и деловые предприятия по всей стране «на сотни миллионов долларов», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в августе Коломойский заявил, что не похищал деньги из Приватбанка и не отмывал их в США. По его словам, инвестированные в этой стране деньги он получил полностью законным путём. По версии прокуратуры США, Коломойский и его бывший акционер Геннадий Боголюбов получали фиктивные займы и кредитные линии в Приватбанке с 2008-го по 2016 год. Таким способом они присвоили и растратили «миллиарды долларов». Бизнесмены выводили денежные средства через сеть фиктивных фирм и отделения Приватбанка на Кипре.

Коломойский лишился Приватбанка в 2016 году, когда правительство национализировало банк. 100% владельцем акций стал Минфин. Поводом для национализации стало выведение бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

В апреле 2019 года суд Киева признал национализацию банка незаконной. Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал это решение.