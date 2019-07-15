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Американская певица Дженнифер Лопес на своём концерте вызвала на сцену футболистку Карли Ллойд после недавней победы сборной в женском чемпионате мира и станцевала для неё откровенный танец. Ллойд в этот день исполнилось 37 лет.

Певица пригласила спортсменку на сцену во время своего шоу на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, — сообщает AP. Помимо танцев, сидя на коленях у футболистки, Лопес спела замедленную версию своего дебютного сингла...