Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Федеральная торговая комиссия Соединённых Штатов (FTC) достигла соглашения с корпорацией Facebook, владеющей одноимённой социальной сетью. Регулятор должен снять с организации все претензии в обмен на уплату штрафа в $5 млрд.

Три члена комиссии из пяти проголосовали за урегулирование конфликта подобным образом, передаёт The Wall Street Journal сообщение анонимного источника. Соглашение вступит в силу после одобрения Министерства юстиции страны.

Сумма, которую, согласно документу, должен заплатить Facebook, является рекордной для FTC.

Кроме денежного взыскания, на компанию будут наложены определённые ограничения. Однако подробности санкций в настоящий момент неизвестны.

Ранее News.ru писал, что Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году. Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям. Кошелёк для криптовалюты будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к 2020 году.

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