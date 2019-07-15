Федеральная торговая комиссия Соединённых Штатов (FTC) достигла соглашения с корпорацией Facebook, владеющей одноимённой социальной сетью. Регулятор должен снять с организации все претензии в обмен на уплату штрафа в $5 млрд.
Три члена комиссии из пяти проголосовали за урегулирование конфликта подобным образом, передаёт
Сумма, которую, согласно документу, должен заплатить Facebook, является рекордной для FTC.
Кроме денежного взыскания, на компанию будут наложены определённые ограничения. Однако подробности санкций в настоящий момент неизвестны.
Ранее News.ru писал, что