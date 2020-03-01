https://static.news.ru/photo/f409c270-5be1-11ea-8542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа начнут проводить в Соединённых Штатах через шесть недель. Препарат может быть доступен уже в 2021 году.

Несколько дней назад директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердил, что из-за упрощения процедур учёные смогут приступить к испытанию вакцины от коронавируса через шесть недель, заявил в эфире телеканала Fox News вице-президент Штатов Майкл Пенс.

В испытаниях примут участие около 25 добровольцев. Медики должны установить, является ли препарат эффективным, а также безопасно ли его применение для человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в США могут появиться новые погибшие в результате распространения коронавируса. В наибольшей опасности находятся те люди, у которых до заражения имелись другие проблемы со здоровьем.

Накануне стало известно о первом в стране случае смерти из-за заражения COVID-19. Погибший находился в клинике для престарелых в штате Вашингтон. Там, предположительно, коронавирусом заразились два человека. Всего на территории США зарегистрировано 70 заболевших.